احتفلت شركة مصر للطيران باستلام الطائرة الخامسة من طراز B787-9Dreamliner، والتي يتم تشغليها لأول مرة باستخدام الوقود الحيوي، وتقلع الطائرة من أمريكا في أطول رحلة طيران في تاريخ الطيران المدني المصري، وشارك في الحفل عدد من الشركات الرائدة في صناعة النقل الجوي وهم بوينج، آيركاب، رولزرويس، وشركة إپيك، أحد الشركات المتخصصة في تصنيع الوقود الحيوي، حسب الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

وقال عادل، إن الطائرة تغادر على رحلة رقم MS3330 خلال ساعات، من مركز تسليم الطائرات بمقر مصنع إيفيريت بسياتل، لتصل مطار القاهرة الدولي يوم الأربعاء، مضيفا أن الطائرة ضمن 6 طائرات تعاقدت عليهم الشركة من نفس الطراز، وكانت أول طائرة انضمت إلى أسطول الشركة من هذا الطراز في شهر مارس الماضي، وتسلمت الطائرة الخامسة، وجاري استلام السادسة في إطار خطة تحديث الأسطول.

وتخدم هذه الطائرات حالياً أكثر من وجهة ضمن شبكة خطوط الشركة الدولية أهمها واشنطن وفرانكفورت، وباريس والكويت ودبي، ومن المقرر تشغيلها على خطوط أخرى الفترة المقبلة.

وتضمن الحفل تبادل الهدايا التذكارية لهذا الحدث، كما حضر عدد من العاملين بالشركة بقطاعتها وشركاتها التابعة ومن بينهم المهندسين محمد فتح الله، وإيهاب صلاح الدين، ومحمد خليل، وهيثم سعد، وسيزا حلمي مدير الرحلة.