نفذت إدارة تموين مركز دمنهور في البحيرة، حملة مكبرة على الأسواق والمصانع والثلاجات المخالفة، لضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدر.

أسفرت الحملة، عن ضبط 37000 عبوة تانج و14400 باكو لبان بألوان صناعية، مجهولة المصدر ودون مستندات بمركز توزيع مواد غذائية غير مرخص، و235 بستلة عناب بودر و10 كجم بإجمالي حوالي 2.5 طن عناب فاسد ومصنع من ألوان صناعية غير مصرح بها بمركز توزيع غير مرخص.

كما جرى ضبط 75 صفيحة أجبان و20 كجم بإجمالي 1.5 طن بثلاجة غير مرخصة، لا تخطر الإدارة ببيان شهري بحركة تداول المواد الغذائية بها، و15 شيكارة سكر و50 كجم متغيرة الصفات الطبيعية بمصنع عسل نحل غير مرخص، يقوم بخلطها بالچلوكوز والماء لإنتاج عسل نحل مغشوش وتوزيعه بدمنهور والقرى المجاوره لها.

وضبط كميات كبيرة من اللحوم البلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وعليها أختام مزورة ومذبوحة خارج المجازر الحكومية، ومعروضة للبيع في 5 محلات جزارة لحوم.

وحررت المحاضر اللازمة.