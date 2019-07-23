افتتح، اليوم، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات المنتدى الإقليمي للبريد في المنطقة العربية الذي ينظمه البريد المصري بالتعاون مع الاتحاد البريدي العالمي، تحت شعار "وجهات النظر الإقليمية بشأن الرؤية البريدية 2030" والمستمر علي مدار يومين بمدينة شرم الشيخ.

ويبحث المنتدى الخطة المستقبلية للعمل البريدي الدولي خلال الأربع سنوات المقبلة، حتى تبنى عليها الإدارات البريدية خطط العمل، ويناقش المنتدى المستجدات التي طرأت على نظام الأجور البريدية، بالإضافة إلي بحث آخر المستجدات الخاصة باستضافة كوت ديفوار للمؤتمر القادم للاتحاد البريدي العالمي 2020، والاستعداد بالشكل الأمثل للموضوعات والمقترحات التي ستطرح خلال المؤتمر، وذلك قبل انعقاد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد البريدي العالمي المقرر عقده يومي 24 و25 سبتمبر المقبل بمدينة جنيف السويسرية .

يشارك في حضور المنتدى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وبشار حسين مدير عام المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، والدكتورة أماني أبو زيد مفوضة البنية الأساسية والطاقة بمفوضية الاتحاد الأفريقي و يونس جبرين الأمين العام للاتحاد البريدي الأفريقي الشامل، وخالد والي مدير إدارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات بجامعة الدول العربية، والسيدة ماكيكو يامادا نائب وزير الاتصالات والشؤون الداخلية باليابان، والنائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب. بالإضافة إلى أكثر من 100 قيادة بريدية من رؤساء المؤسسات والإدارات البريدية العربية ورؤساء سلطة التنظيم وممثلي الحكومات بالدول العربية وعدد من الدول الأفريقية وسويسرا واليابان وممثلي عدد من المنظمات الدولية.

وتأتي استضافة مصر للمنتدى تجسيدا واضحا للدور الإقليمي والدولي للهيئة القومية للبريد تحت رئاسة عصام الصغير رئيس مجلس الإدارة، والمتمثل في المشاركات الفاعلة خلال الفترة الماضية بكافة اجتماعات الاتحادات البريدية والتي تم فيها استعراض تجربة تطوير البريد المصري من حيث تطوير البنية التحتية وميكنة جميع الخدمات المقدمة للعملاء، كما تعد تأكيدا على ريادة مصر في تقديم الخدمات البريدية على المستويين الإقليمي والدولي.