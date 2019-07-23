قبضت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، اليوم، على 3 موظفين بأحد الأحياء في المحافظة، لتربحهم من أعمال الوظيفة واختلاس مبالغ تقدر بـ303 آلاف جنيه من جهة عملهم تتمثل في صرف بدل العطلات عن أيام الجمعة والسبت ومكافآت الإعلانات دون وجه حق.

وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، تفيد بقيام 4 من مسؤولي أحد الأحياء بمحافظة الإسكندرية بارتكاب مخالفات مالية تتمثل في صرف بدل العطلات عن أيام الجمعة والسبت ومكافآت الإعلانات والتزوير والتلاعب في المستندات.

وتبين من المعلومات استغلال المتهمين خلال الفترة من عام 2018 حتى عام 2019 موقعهم الوظيفي والإضرار بأموال جهة عملهم والاشتراك فيما بينهم في تزوير سجل أيام عطلات الجمعة والسبت واصطناع سجل آخر أثبتوا فيه أسماء موظفين داخل الحي لم يحضروا للعمل حتى يتم صرف مبالغ مالية لهم.

وكشفت التحريات، صرف المتهمين مبالغ مالية غير مستحقة عن تلك الأيام بالمخالفة للحقيقة خلال تلك الفترة بلغت 265 ألفا و572 جنيها، فضلاً عن قيام اثنين منهم بإدراج أسماء موظفين من إدارات غير مستحقة لصرف مكافأة الإعلانات وتمكنا من خلال ذلك من صرف مبلغ 37 ألفا و790 جنيها.

ووفقا للتحريات، وصل إجمالي المبالغ المالية المستولى عليها 303 آلاف و362 جنيها ما أدى إلى الإضرار العمدي بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة واختلاس أموال جهة عملهم.

وبسؤال أعضاء اللجنة المشكلة لفحص أعمال المتحرى عنهم، أكدت صحة ما توصلت إليه التحريات، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة وأرفقت بالأوراق.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بمديرية أمن الإسكندرية، جرى ضبط ثلاثة منهم واعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهمة الرابعة السابق اتهامها في عدد قضيتي رشوة واستغلال النفوذ والمحبوسة حاليا على ذمة إحدى القضايا وأبدوا استعدادهم لسداد المبالغ المالية المستولى عليها.

أخطرت النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية.