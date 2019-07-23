للمرة الثالثة في 24 ساعة.. انقطاع الكهرباء عن أكبر أحياء مطروح

انقطع التيار الكهربائي، عن حي الشروق بالكيلو 7، أكبر أحياء مدينة مرسى مطروح للمرة الثالثة على التوالي خلال 24 ساعة.

وامتد انقطاع الكهرباء، اليوم الثلاثاء، أكثر من ساعتين إلى مناطق الكيلو 1 والكيلو 2 والكيلو 3 والكيلو 4 حي الزهور والكيلو 5 وحتى الكيلو 7 لتعطل الكهرباء في شرق المدينة.

وأكد مصدر بالكهرباء، أن هناك عطل وجاري عملية الإصلاح له في الخط المغذي للكهرباء لتلك المناطق ويعكف المهندسون والفنيون على إصلاحه وسيجرى توصيل التيار عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وتتكرر الأعطال في حي الشروق لعدة ساعات متواصلة في اليوم الواحد في ظل تضرر المواطنين من الأعطال المستمرة والمتكررة خاصة وأن هذا الحي من الأحياء المكدسة بالسكان ويحدث ذلك صباحا ويتكرر مساء مثلما انقطع مساء الإثنين الماضي عدة ساعات.

وطالب أهالي حي الشروق بمطروح، المسؤولين بشركة كهرباء البحيرة "قطاع مطروح"، بسرعة الاستجابة لنداء الأهالي وإيجاد حلول للانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.