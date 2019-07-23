الجسر الجوي لمصر للطيران ينقل 3 آلاف حاج للأراضي المقدسة

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، 13 رحلة عبر جسرها الجوي لنقل 3 آلاف و217 حاجا من الحجاج المغادرين إلى الأراضي المقدسة، لأداء مناسك الحج لهذا العام.

وقالت مصادر بمصر للطيران، لـ"الوطن"، إن الشركة تسير 4 رحلات إلى جدة لنقل 943 حاجا، و9 رحلات إلى المدينة المنورة بواقع 4 رحلات من برج العرب لنقل 933 حاجا، و5 رحلات من مطار القاهرة على متنها، 1341 حاجا من حجاج قرعة دقهلية والغربية والبحيرة والإسكندرية، بالإضافة إلى بعثة التضامن والداخلية والترانزيت من باماكو وحجاج أفراد وسياحة بخلاف رحلات العمل.

ومن المقرر، أن تنقل الشركة الوطنية مصر للطيران هذا العام إلى الأراضي المقدسة 70 ألف حاج، على متن 350 رحلة جوية، على أن تكون آخر الرحلات خلال مرحلة ذهاب الحجاج يوم 5 أغسطس المقبل، فيما تبدأ رحلات العودة بعد أداء المناسك يوم 14 من الشهر ذاته.