محافظ جنوب سيناء يهدي نائبة وزير الاتصالات الياباني الشال البدوي

أهدى اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم، نائبة وزير الاتصالات الياباني، ما ساكي، الشال البدوي، خلال حضور المحافظ الاجتماع الثنائي بين وزير الاتصالات المصري الدكتور عمرو طلعت، ونائبة وزير الاتصالات الياباني، والذى عقد على هامش فعاليات المنتدى الاستراتيجي للاتحاد البريدي العالمي للمنطقة العربية الذي ينظمه البريد المصري بالتعاون مع الاتحاد البريدي العالمي تحت شعار "وجهات النظر الإقليمية بشأن الرؤية البريدية 2030" والذي انطلق اليوم بمدينة شرم الشيخ.

وأكد "طلعت" على قوة وتميز العلاقات المصرية اليابانية على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية، مشددا على أهمية دعم أواصر التعاون بين البلدين في مجال تكنولوجيا المعلومات، في ظل حرص مصر على تبنى التكنولوجيات الرقمية وإعداد وزارة الاتصالات للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلي.وتناول هذا اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الذكاء الصناعي وعلوم البيانات وتوسيع التعاون التكنولوجي.