أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين علي الشهادات المعادلة "العربية والأجنبية" والطلاب الوافدين لهذا العام 2019، الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات.

يجري التسجيل لأداء اختبارات القدرات الكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت www.tansik.egypt.gov.eg من خلال إضافة رقم الدخول والرقم السري، الذي يتسلمه الطالب من مكتب التنسيق عند صرف أوراق ودليل القبول.

كما يتم فتح الموقع والتسجيل لحجز هذه الاختبارات اعتبارا من يوم الأربعاء 24 يوليو 2019، ويتم إجراء هذه الاختبارات في الأماكن والمواعيد المحددة على النحو التالي:

السبت 27 يوليو

التربية النوعية موسيقية "شعبة التربية الموسيقية" بكليات التربية: كلية التربية النوعية بالدقي جامعة القاهرة.

الأحد 28 يوليو

التربية النوعية "فنية": شعبة التربية الفنية بكليات التربية.

الإثنين 29 يوليو

التربية الفنية: كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

الثلاثاء 30 يوليو

التربية الموسيقية: كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

الأربعاء 31 يوليو

الفنون التطبيقية: كلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان.

الخميس 1 أغسطس

رسم العمارة: كلية الفنون الجميلة بالزمالك جامعة حلوان.

السبت 3 أغسطس

رسم الفنون: كلية الفنون الجميلة بالزمالك جامعة حلوان.

الأحد 4 أغسطس

الإعلام: كلية الإعلام جامعه القاهرة.

الاثنين 5 أغسطس

التربية النوعية بالمنصورة شعبة (مسرح تربوي).

لأبناء الدقهلية: كلية التربية النوعية جامعه المنصورة.

الثلاثاء 6 أغسطس

التربية الرياضية للبنين: كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوان.

التربية الرياضية للبنات: كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة جامعة حلوان.

وذكرت الوزارة أنه على الطالب أن التوجه إلى مقر الكلية التي يرغب في أداء الاختبارات، بها في اليوم المحدد الساعة التاسعة صباحا، ويصطحب معه صورة من استمارة النجاح، مستند تحقيق شخصية، و4 صور شخصية.