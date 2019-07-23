إعتمد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018 / 2019 حيث بلغت نسبة النجاح 82,8 % وذلك بحضور الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم والذى قام بعرض نتائج وإحصائيات النجاح والرسوب لإمتحانات الدور الثانى على محافظ أسوان حيث وصلت النسبة العامة لنتائج إمتحانات الدورين الأول والثانى إلى 95,7 % ، ووجه اللواء أحمد إبراهيم التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين فى إمتحانات الدور الثانى ، متمنياً لهم دوام النجاح مع ضرورة بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية.

كما أعطى المحافظ توجيهاته لوكيل وزارة التربية والتعليم بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإستعداد والتجهيز لأداء إمتحانات الدور الثانى لشهادة الثانوية العامة وخاصة تأمين مركز توزيع الأسئلة ، بجانب إعداد لجان الإمتحانات بالمدارس لتصبح جاهزة لإستقبال الطلاب ودعمها بكافة وسائل التهوية والتبريد والإنارة ، بالإضافة إلى تجهيز الإستراحات للمراقبين ، مكلفاً مسئولى التعليم بالإستعداد من الآن للعام الدراسى الجديد حيث أنه من المقرر إفتتاح 14 مدرسة جديدة موزعة بمختلف مدن ومراكز المحافظة بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه منها 9 مدارس جاهزة تماماً ، فيما جارى إدخال المرافق العامة لـ 5 مدارس أخرى ، بجانب الإنتهاء من الصيانة الشاملة لـ 21 مدرسة موزعة بتكلفة تصل لحوالى 45 مليون جنيه ، فضلاً عن أنه جارى العمل بالتوازى فى إنشاء 31 مدرسة جديدة أخرى بتكلفة إجمالية تصل لحوالى 250 مليون جنيه منها 2 مدرسة للغات المتميزة بنصر النوبة ودراو .

ومن جانبه صرح السيد الفيومى بأن عدد المتقدمين لإمتحانات الدور الثانى فى الشهادة الإعدادية بلغ 7595 طالب وطالبة حضر منهم 6793 طالب وطالبة ، فيما نجح منهم 5630 طالب وطالبة بمدارس التعليم العام واللغات ، لافتاً بأن إجمالى المتقدمين لإمتحانات الشهادة الإعدادية فى الدورين الأول والثانى 26 ألف و 478 طالب وطالبة نجح منهم 24 ألف و 594 طالب وطالبة .