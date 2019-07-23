توقع صندوق النقد الدولي معدل نمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، يبلغ النمو 1% في 2019، ثم يرتفع إلى نحو 3 % في 2020.

وأضاف صندوق النقد، في تقرير حول آفاق الاقتصاد العالمي، اليوم، أن تنبؤات معدل النمو لمنطقة الشرق الأوسط لعام 2019 تقل بمقدار 0.5 نقطة مئوية، عما جاء في عدد أبريل من نفس التقرير "آفاق الاقتصاد العالمي".

وأرجع التقرير ذلك الأمر الذي إلى تخفيض تنبؤاتَ النمو في إيران، نتيجة للتأثير المتوقع للعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة.

ولفت التقرير إلى أن الآفاق المتوقعة لهذه المنطقة تزداد صعوبة في ظل الصراعات الأهلية في اقتصادات أخرى، منها سوريا واليمن.

بينما أكد التقرير تحسن آفاق اقتصاد المملكة العربية السعودية في موازنة هذه التطورات جزئيا - فمن المتوقع أن يكتسب القطاع غير النفطي مزيدا من القوة في 2019 في ظل زيادة الإنفاق الحكومي وتحسن الثقة، وفي 2020 مع ارتفاع نمو القطاع النفطي.

أما في أفريقيا، توقع التقرير بلوغ النمو 3.4% في 2019 و3.6% في 2020 وهو أقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية في العامين، مقارنة بالتوقعات في عدد أبريل من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، نظرا لأن قوة النمو في كثير من البلدان غير كثيفة الموارد توزان جزءا من ضعف الأداء في أكبراقتصادات المنطقة، حيث ساهمت أسعار النفط المرتفعة، دعم في أنجولا ونيجيريا، والبلدان الأخرى المصدرة للنفط في المنطقة.

وتوقع الصندوق تباطؤ وتيرة النمو في جنوب أفريقيا في 2019، بدرجة أكبر مما كان متوقعا في عدد أبريل من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، بعد ضعفه الشديد في الربع الأول، انعكاسا للتأثير الأكبر من المتوقع للاضرابات وقضايا إمدادات الطاقة في قطاع التعدين وضعف الإنتاج الزراعي.