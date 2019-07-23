أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، تيسير 13 رحلة من مطاري القاهرة وبرج العرب اليوم الثلاثاء، لنقل 3500 حاجا من حجاج قرعة وتضامن من محافظات الدقهلية والغربية والبحيرة والجيزة، وقرعة تنازلات، من بينهم رحلتين خاصتين إلى المدينة المنورة لنقل حجاج باماكو بدولة مالي.

كما تسير غدا الأربعاء 13 رحلة إلي جدة والمدينة المنورة من بينهم 4 رحلات من مطار برج العرب و3 رحلات من مطار الأقصر إلى جدة، لنقل 3150 حاجا من حجاج تضامن القاهرة والإسماعيلية والمنوفية، وحجاج الوجه القبلي من قرعة سوهاج وقنا والوادي الجديد والأقصر، وكذلك مرسى مطروح والإسكندرية والغربية، وحجاج باماكو بمالي.