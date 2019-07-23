أعرب الموسيقار مجدي الحسيني، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه نجله المخرج حسام الحسيني في كليب محمد رمضان وسعد لمجرد "إنساى"، حيث أكد أن نجله يستشيره في أعماله كافة ويأخذ برأيه دائما.

أما عن مستوى الحفلات، فأكد الحسيني لـ"الوطن" أنه يتمنى تقديم حفلات في مصر لكنه لم يتلقى أي عروض بشأن ذلك الأمر، مشيرا إلى أنه يلف العالم جميعه بحفلاته، لكن ينقصه تقديم حفلات داخل مصر.

وكرم مساء أمس المخرج مجدى الحسيني في حفل "الميما" تقديرا لمشواره الفني، بحضور عدد كبير من نجوم الفن منهم أنغام، محمد الشرنوبي، كارمن سليمان وغيرهم.