لقيت طفلة مصرعها وأصيب 4 مواطنين، وجميعهم من أسرة واحدة من أبناء قرية تل العيس بالعلمين، إثر وقوع انقلاب سيارة بالكيلو 60 طريق مطروح سيوة.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح إخطارا بالحادث، اليوم، ونقلت سيارات الإسعاف الجثة والمصابين إلى مستشفى مطروح العام، وهم بشات عبدالله عبدالرازق، 45 عاما، أنس واعر غيث، 13 سنة من تل العيس، ماجد واعر غيث سنة ونصف من تل العيس، واعر غيث واعر 50 سنة، شمس واعر غيث 5 سنوات، جرى عمل إنعاش قلبي رئوي ولم تستجب وتوفيت.

وجاري إجراء الفحوصات الطبية وتقديم العلاج اللازم لهم وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة المستشفى تحت إشراف النيابة ومفتش الصحة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة.