عقد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم، اجتماعاً موسعاً مع ممثلى شركة التصميمات المسند اليها أعمال تطوير مدينة رشيد، الدكتور شادى الزينى المدير التنفيذى، والمهندس حاتم دياب منسق المشروعات بالشركة، بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، والمهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام، والمهندس حازم الاشمونى السكرتير العام المساعد، واللواء عماد الدكرورى رئيس مدينة رشيد، والمهندس الشيخ مصطفى مدير مشروعات تطوير رشيد، ووكيل وزارة الإسكان ومسئول الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة المرحلة الثانية من مشروعات تطوير مدينة رشيد، واستعراض التصميمات الهندسية والتأكيد على أولوية استكمال المشروعات الحالية مثل ميناء الصيد وطريق الكورنيش ومبنى المرور، بالإضافة إلى المشروعات الخاصة بتنمية المنطقة التراثية وتأهيلها لاستقبال وتوفير الخدمات السياحية اللازمة، وما يتبعها من مشروعات مثل تطوير ساحات الحرية وعرابى والأمصيلى وشوارع دهليز الملك والسوق والشيخ قنديل لتحقيق التنمية الشاملة المرجوة للمدينة.

ووجه اللواء هشام آمنة، بسرعة البدء فى التنفيذ وإعداد المقايسات الخاصة بالمشروعات خلال مدة لا تزيد على 15 ويكاد وسرعة البدء فى تنفيذ أعمال الطرح وذلك بالتوازى مع تطوير شبكات المرافق المختلفة ومشروعات التنمية العمرانية وتطوير المدينة وأبراز الشكل الجمالى والحضارى اللائق به، كما شدد على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد لنهو كافة الأعمال وإزالة كافة المعوقات التى تواجه أعمال التنفيذ.