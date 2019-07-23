تنظم مجموعة القصراوي للسيارات، مساء غدٍ الأربعاء، حفلًا غنائيًا، للإعلان بشكل رسمي عن عودة وبدء نشاط العلامة الفرنسيه "ستروين" من خلالها.

يحيي الحفل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ويقام بالصوت والضوء بمنطقة الأهرامات بالجيزة، وبحضور عدد كبير من الشخصيات العامة.

وكانت "القصراوي" استحوذت على وكالة "ستروين" بعد منافسة شرسة مع العديد من الوكلاء في مصر، وقال أحمد داوود مدير عام التسويق والمبيعات لـ"ستروين" في مصر، إن المجموعة تعلن خلال حفل الانطلاق عن طرازات وأسعار جديدة ومنافسة منها "سي اليزيه"، يبدأ سعرها من 225 ألف جنيه، وسي 4 تبدأ من 406 آلاف.

كما أعلن عن مميزات جيدة لعملاء "ستروين" منها صيانة مجانية لمدة سنة أو 30 ألف كيلو، موضحا أن طرازات سي 3 وسي 5 يجري عرضهم وطرحهم خلال الحفل، مؤكدا أن هناك أكثر من مركز خدمة يجري الإعلان عنهم لتغطية جزء كبير من المناطق الجغرافية والوصول إلى عملاء "سيتروين" كافة.