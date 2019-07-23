قاد اللواء خالد عقل، رئيس حي النزهة بالقاهرة، حملة لإزالة مخالفات البناء التي يستغل أصحابها الإجازات لمواصلة المخالفات، بالتنسيق مع العقيد تامر أبو الغيط رئيس شرطة مرافق النزهة.

وأوضح عقل لـ"الوطن"، أنه تم تحرير 11 محضرًا إدارة بدون ترخيص، و٣ محاضر تالف رصف بسبب رش المياه و9 محاضر اشغال،و6 محاضر بيئة للمحال المخالفة بعدم وضع صندوق قمامة، مؤكدا أنه جارِ اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.

وأشار رئيس حي النزهة بالقاهرة، إلى أنه وفقًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بإزالة أي مخالفة في المهد بعد صدور قانون التصالح على المباني المخالفة، وأسفرت الحملة التي شنها الحي عن إزالة دور مخالف في عقار بالنزهة الجديدة، وإعادة غلق كافيه في صقر قريش وازالة اكثر من تاندة بدون ترخيص.