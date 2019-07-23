قال الإعلامي تامر أمين، إن الملك فاروق ترك الحكم في مصر بكل سلاسة ولم يوافق على ضرب مدافع قصر عابدين حتى لا تسيل دماء المصريين بأيديهم "قرر يتنازل عن العرش لولي عهده ويغادر البلاد".

وأضاف أمين، خلال تقديمه لبرنامجه "آخر النهار"، والمذاع على فضائية "النهار"، أن الملك والجيش المصري قد شهد تحضر كبير في ذلك الوقت "ملك مقلوب عليه ومغضوب عليه ومرحل ومع ذلك الجيش وقف في توديعه وضربت المدفعيه 21 طلقة توديعا له"، موضحًا أن ذلك المشههد وحده يلخص "مصر الحضارة".

وأكد مقدم البرنامج أن مشهد رحيل ملك مصر وتوديع الجيش له مشهد يدرس لأنه لم ولن يكرر حيث تعامل الطرفين في الثورة برقي.