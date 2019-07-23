أعلنت مصادر إعلامية سورية، اليوم، وفاة عدنان كنفاني الكتاب الفلسطيني شقيق الشاعر الكبير غسان كنفاني، وذلك في مكان إقامته في العاصمة السورية دمشق، عن عمر يناهز 79 عاما.

وذكرت المصادر أن وفاة عدنان كنفاني الذي وُلد في مدينة يافا المحتلة عام 1940، وهو مهندس ميكانيكا وكاتب وصحفي مقيم في سوريا، وهو عضو في اتحاد الكتاب العرب، والاتحاد العام العام الكتّاب والصحفيين الفلسطينيين، والمكتب التنفيذي للحملة الأهلية لاحتفالية القدس عاصمة للثقافة العربية للعام 2009.

وصدر للكاتب الفلسطيني عدنان كنفاني، عدة كتب وروايات أبرزها: "غسان كنفاني صفحات كانت مطوية، حين يصدأ السلاح، قبور الغرباء، على هامش المزامير، أخاف أن يدركني الصباح، مسرحية شمة زعوط، بئر الأرواح وقصص أخرى، رابعة، خدر الروح، معارج الإبداع".

وحصل كنفاني، على جوائز على العديد من أعماله الأدبية، وشارك في مهرجان الانتفاضة في إيران عام 2001، وحاز على جائزة أفضل عمل إبداعي في مسابقة الخميني للابداع في يوم القدس، كما شارك في مهرجان نصرة مقاومة الشعب الفلسطيني بإسبانيا عام 2005، وحصد جائزة وتكريم من تجمع الأباء الفلسطينيين العالمي للتميز الابداعي في القصة.