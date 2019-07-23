ياسمين علي بعد حصولها على "MEMA": "أنتوا السبب في الجائزة دي"

نشرت المطربة ياسمين علي، صورة لها على حسابها الرسمي عبر موقع الفيديوهات والصور "إنستجرام"، بعد حصولها على جائزة "Middle East Music Awards MEMA"، كأفضل مطربة صاعدة بالشرق الأوسط.

وكتبت تعليقًا على الصورة: "إمبارح كان حفل تسليم جائزة الشرق الأوسط للموسيقى Middle East Music Awards MEMA خدت جائزة أفضل صوت مطربة صاعدة بعد سنة واحدة من معرفتي بيكم، أنتوا السبب في الجائزة دي بعد ربنا".

وأكدت: "كل واحد دخل وصوتلي، كل واحد آمن بيا إني ممكن أكون حاجة، ولجنة التحكيم وإدارة المهرجان، شكرا ليكم أنتوا وإن شاء الله، ماخيبش ظنكم في اللي جاي، وربنا يستر".