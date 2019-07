ياسمين علي بعد حصولها على "MEMA": "أنتوا السبب في الجائزة دي"

View this post on Instagram

امبارح كان حفل تسليم جائزة الشرق الاوسط للموسيقي Middle East Music Awards MEMA خدت جايزة افضل صوت مطربة صاعدة بعد سنه واحدة من معرفتي بيكم..انتوا السبب ف الجايزة دي بعد ربنا ..كل واحد دخل وصوتلي....كل واحد أمن بيا اني ممكن اكون حاجه..ولجنة التحكيم وادارة المهرجان ..شكرا ليكم انتوا وان شاء الله..ماخيبش ظنكم ف اللي جاي ..وربنا يستر #الميما #mema2019 #mema