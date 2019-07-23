يعد الزيت الخاص بمحرك السيارة، أحد العوامل الرئيسية داخل المحرك، حيث يقوم بالعديد من المهام مثل تخفيف عملية الاحتكاك بين الأجزاء المتحركة داخل المحرك، ويساعد في عملية زيادة العمر المحرك أطول فترة ممكنة.

وأثناء عملية تغير زيت المحرك، والتي تتم داخل مراكز خدمة السيارات، يجب علي قائد السيارة التأكد أولًا من سلامة الزيت وجودة النوع، والبعد عن الزيوت المغشوشة، والتي أصبحت موجودة بكثر بالآونة الأخيرة، وكشف المهندس جمال عسكر خبير السيارات وهندسة الطرق، خلال حديثه لـ"الوطن"، عن بعض النصائح لتجنب وضع الزيت المغشوش داخل محرك السيارة.

وقال إن هناك العديد من الطرق التي توضح الفرق بين زيت محرك السيارة الجيد والآخر المغشوش، حيث أن هناك بعض الأماكن التي تقوم بتعبئة زيوت عديمة الجودة غير مصرح بها، وزيوت تالفة وخارج الصلاحية، والتي تستخدم أسم لشركة عالمية علي عبوة الزيت المغشوش، وبيعها بنفس أسعار الزيوت الأصلية، الأمر الذي يسبب أضرار بالغة داخل محرك السيارة، لذا يجب مراعاة التأكد من العلامات الموجودة على العبوات الخارجية.

وأشار إلى أن الزيوت المطابقة للمواصفات هي الزيوت المتعددة الدرجات، طبقًا لمعامل اللزوجة بالنسبة لأنواع الزيوت المختلفة ، عبارة عن زيت تتغير درجة اللزوجة به مع تغير درجة حرارة المحرك، يتميز ذلك النوع بأنه خفيف ذات درجة لزوجة منخفضة عند برودة المحرك، حيث تستطيع مضخة الزيت من ضخ بشكل سريع إلى مختلف أجزاء المحرك، والأجزاء العليا خلال فترة قصيرة، لكي لا تتعرض إلى التآكل نتيجة الاحتكاك بالصباح، حينما يكون الزيت متراكم بقاع المحرك.

كما أكد خبير السيارات أنه يجب التنبيه بعدم استخدام الزيوت خارج مراكز الخدمات المعتمدة، وخاصة بالمحركات الجديدة والتي تستخدم زيت الـ10 ألف كيلو للصيانة، وإذا ما كان الزيت مغشوش تظهر بعض العلامات مثل عدم دوران المحرك، وظهور رائحة كريهة داخله.