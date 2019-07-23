قال الدكتور محمود صالح، عضو المكتب الفني لمكافحة الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، إن مراكز علاج الإدمان غير المرخصة يقوم عليها متعافين سابقين تفتقد للاشتراطات الطبية والمعايير الدولية في تقديم خدمات العلاج "مفيهاش برامج علاج إدمان معتمدة".

وأضاف صالح، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع عبر فضائية "ON E"، أن تلك المراكز لا تقدم خدمات علاجية معتمدة تؤدي إلى نتائج تعافي بالمقارنة بأموال أسر المرضى، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأسر يكون لديهم حالة اعتمادية شديدة للتخلص من كارثة مريض الإدمان "بيدوروا على أي مكان ياخد مسؤولية التعامل مع الشخص المريض".

وأكد عضو المكتب الفني لمكافحة الإدمان، أن تلك المراكز تقدم علاجًا قصريًا عن طريق شحن المريض من بيته حتى المركز العلاجي بدون إرادة من المريض في الشفاء، مشيرًا إلى أن عدم وعي أهالي مرضى الإدمان بالخدمات المقدمه في المستشفيات الحكومية وارتفاع أسعار خدمات العلاج المقدمه في المراكز العلاجية الخاصة والمعتمدة فقد خلقت مساحة عمل لتلك المراكز.