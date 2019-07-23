تطبيق العدالة الاجتماعية وتحرير الوطن، من أهم أهداف ثورة 23 يوليو 1952، حيث قامت في توقيت حرج للغاية كون النظام العالمي كان يُعاد تشكيله بعد الحرب العالمية الثانية- بحسب ما أكد الدكتور أحمد الشربيني، أستاذ التاريخ الحديث، وعميد كلية الآداب جامعة القاهرة، خلال حواره ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر فضائية "dmc".

وأضاف الشربيني، أن مشروع بناء السد العالي كان أحد أهم مشروعات الثورة الاقتصادية، كما يرى أن النظام العالمي سعى لتضييق الخناق على ثورة يوليو بعد قيام الثورة في مصر وإعلان عدم الانحياز لأي من طرفي الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي أثار مخاوف لدى القوى العظمى في العالم.

وأرجع أستاذ التاريخ الحديث، وعميد كلية الآداب جامعة القاهرة، مشاركة فرنسا في العدوان الثلاثي على مصر، بسبب دعم القاهرة للثورة الجزائرية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تدوينه له اليوم: "نحتفل اليوم بحلول ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، تلك الثورة التي ضربت مثالا على وعي الشعب المصري العظيم، ورغبته الشديدة في بناء مرحلة جديدة من عمر الوطن تقوم على العدل والكرامة".

كما هنأت انتصار السيسي قرينة الرئيس السيسي، الشعب المصري صباح اليوم بتدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة: "أهنئ الشعب المصري العظيم بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، والتي تجلت فيها تضحيات أبناء الوطن شعباً وجيشاً من أجل الدفاع عن حريته واستقلاله، لتظل ذكرى ثورة يوليو شاهداً على إرادة هذا الشعب".