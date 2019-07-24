وصفت الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع، الزعيم الراحل جمال عبدالناصر بأنه كان نسخة من الضمير الجمعي للشعب المصري بعد ثورة 23 يوليو، موضحة أن منتقدي الثورة هم أعداء للإنسانية، كون الثورة أقيمت من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتحرر الشعوب.

وأضافت "زكريا"، خلال حوارها في برنامج "مصر النهاردة"، الذي يُعرض على "التليفزيون المصري"، مع الإعلامي أحمد سمير، أن ما قام به عبدالناصر من توجيه انتقادات لاذعة للإنجليز، وكذلك محاربة الفساد كانت كلها تعبر عما يدور داخل وجدان الشعب المصري.

وأشارت أستاذ علم الاجتماع إلى أن الشعب المصري وقف وراء الجيش المصري أثناء ثورة يوليو كونها خلقت حالة من الأمل ليس في مصر فقط بل في القارة السمراء بشكل كامل، مستشهدة بوجود 1250 أغنية وطنية رصدت إنجازات ثورة يوليو.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تدوينة له: "نحتفل اليوم بحلول ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، تلك الثورة التي ضربت مثالا على وعي الشعب المصري العظيم، ورغبته الشديدة في بناء مرحلة جديدة من عمر الوطن تقوم على العدل والكرامة".

كما هنأت انتصار السيسي قرينة الرئيس السيسي، الشعب المصري صباح أمس بتدوينة لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة: "أهنئ الشعب المصري العظيم بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، والتي تجلت فيها تضحيات أبناء الوطن شعباً وجيشاً من أجل الدفاع عن حريته واستقلاله، لتظل ذكرى ثورة يوليو شاهداً على إرادة هذا الشعب".