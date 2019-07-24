"سكب البنزين وجري وراه".. قصة نجار مسلح أشعل النيران في والده بالبحيرة

لا تزال واقعة الشاب الذي أشعل النيران في والده بإحدى قرى مركز أبوالمطامير في البحيرة، تثير العديد من علامات الاستفهام والغضب والدهشة في نفس الوقت، وكشفت "الوطن" أن الواقعة سببها خلافات بين الابن ووالده بسبب بيع قطعة أرض مملوكة للأسرة.

وأوضح أحد جيران المجني عليه، فضل عدم ذكر اسمه، أن العناية الإلهية أنقذت الأب المسن، عقب إضرام نجله النيران فيه أثناء محاولته الهرب من منزل العائلة بعد سكب مادة "البنزين" على ملابسه، بعد وقوع مشادة بينهما داخل المنزل، مشيرًا إلى أن المجني عليه يعاني من اضطرابات عقلية، مضيفا أن الشاب مرتكب الواقعة، يعمل "نجار مسلح" في المنطقة، ومحبوبا من الجميع في القرية، وهو الوحيد لوالده على 5 فتيات، موضحًا أن السبب الرئيسي وراء الحادث هو خلافات أسرية نتيجة وجود انحراف سلوكي من المجني عليه بسبب الاضطرابات التي تحدث له، وأنه ارتكب خطًأ سلوكيًا، ما دعا نجله لمحاولة إشعال النيران فيه.

وكشف جار المجنى عليه، ملابسات الحادث، قائلًا: "يوم الحادث شاهدنا المجني عليه يخرج مسرًعا من المنزل ونجله يلاحقه، حيث امتدت المطاردة إلى مسافة 50 مترا في الشارع الرئيسي، بالقرب من المنزل"، متابعًا أن "الشاب تمكن من الإمساك بوالده وأثناء ذلك أشعل النيران في جسده"، وتمكن الأهالي من إخمادها على الفور قبل احتراقه.

ونفت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، تقدم المجني عليه ببلاغ لمركز شرطة أبو المطامير التابع له حتى الآن.