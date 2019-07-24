أعلن الدكتور يحيى الشاذلي المنسق العام السابق لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" بمصر وعضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة والسكان، عن بشرى سارة لنحو 1.4 مليون مصري مصابين بالالتهاب الكبدي الفيروسي من نوع "فيروس بي".

وأوضح "الشاذلي"، أنَّ شركات أدوية عالمية تُجري أبحاثَا على بعض العقاقير المطورة، للوصول لأول علاج في العالم يقضي على "الفيروس"، بعكس العلاجات الحالية التي توقف تكاثره في الكبد فقط، ومن المتوقع أن تظهر للنور خلال 5 سنوات تقريباً.

أستاذ فيروسات كبدية: الدم والحقن المستعملة أبرز وسائل نقل المرض

الدكتور محمد هنداوي طبيب الفيروسات الكبدية، قال إن "فيروس B"، هو أحد الفيروسات التي تصيب الكبد، هذا الفيروس يهاجم خلايا الكبد ويرد الجسم بإنتاج الأجسام المضادة لهذا الفيروس ونتيجة لهذا التفاعل يحدث تلف بخلايا الكبد، ومع مرور الوقت يقوم الفيروس بتدمير الجهاز المناعي للجسم وينتهي الأمر بالالتهاب الكبدي.

وأضاف هنداوي لـ"الوطن"، أن عدوى الفيروس تنتقل من شخص لآخر عن طريق الدم، وإفرازات الجسم من بول وبراز وعرق ودموع، ويحدث هذا عن طريق إعادة استخدام الأدوات الطبية المستعملة كالإبر، أو من الأم المصابة لطفلها، أو العيش في الأماكن الموبوءة بهذا المرض.

وأكد طبيب الفيروسات الكبدية أن بعد التعرض للإصابة بالفيروس أيا كانت طريقة الإصابة به قد ينجو الشخص من حدوث مضاعفات المرض والحد من انتشاره إذا قام بأخذ المصل المضاد في خلال 12 ساعة فقط من تعرضه للإصابة بغض النظر عن كونه حقنا بالمصل قبل ذلك أو لا.

وتابع أن علاج "فيروس بي" يكون بالأدوية، منها الأدوية الفموية المضادة للفيروسات، مشيرًا إلى أن العلاج بمقدوره أن يبطئ من تليف الكبد، ويحد من احتمالات الإصابة بسرطان الكبد، ويعزز من إمكانية بقاء المريض على قيد الحياة لأجل طويل.