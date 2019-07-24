وكيل "أوقاف بني سويف" للأئمة: لا توافقوا على عقد قران القاصرات

طالب الشيخ محمد محمود أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف في بني سويف، أئمة المساجد، بعدم الموافقة على عقد قران أي فتاة قاصر، داخل المساجد، ومطالبة المأذون بإظهار الرقم القومي الخاصة بالفتاة للتأكد من تخطيها السن القانونية، بالإضافة إلى مطالبة المأذون بإظهار الكارنية الخاصة بنقابة المأذونين، للتغلب على التحايل الذي يتم من الأشخاص المنتحلين لصفة المأذونين.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها المجلس القومي للمرأة ببني سويف بقيادة نرمين محمود مقررة الفرع، مساء الثلاثاء، بمسجد عمر بن عبد العزيز وبالتعاون مع مديرية أوقاف بني سويف، ونقابة المأذونين، تحت عنوان "ظاهرة زواج القاصرات بين الواقع والمأمول كأحد أشكال العنف ضد المرأة" في إطار اهتمام المجلس بمناهضة العنف ضد المرأة، بحضور الشيخ محمد محمود أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ مصطفى عبده نقيب المأذونين، وليلى أبو عقل مقرر مناوب فرع المجلس، والدكتورة هبة عبدالعظيم، وحسنية سليم عضوات الفرع، والعشرات من أئمة المساجد والمأذونين.

وتناول اللقاء مناقشة ظاهرة زواج القاصرات، وأسبابها والإطار التشريعي والقانوني لمناهضة زواج القاصرات، وجهود المجلس القومي للمرأة ببني سويف في نشر الوعي بمخاطر زواج القاصرات الصحية والاجتماعية والنفسية.

كما تم التوصية خلال اللقاء على عقد لقاءات مجتمعية مع القيادات الطبيعية بالمراكز ورجال الدين والعمد والرائدات الريفيات، لنشر الوعي بين الأهالى في القرى بمخاطر زواج الفتاة قبل بلوغ السن القانونية وهو 18 عاما، وضرورة الإبلاغ عن الحالات التي تتم بدون تحرير عقد زواج موثق، نظرا للمخاطر التي تتعرض لها الزوجة بعد ذلك في حالة عدم وجود عقد زواج موثق.