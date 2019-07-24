أبدى عصام شيحة المحامي استغرابه من قرار النيابة العامة بحبس عامل في الشرقية لتزويجه ابنته القاصر مرتين وهي لم تبلغ 16 عاما.

وقال شيحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل في برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "CBC"، إن القانون لا يقر بسجن الأب حال تزويجه ابنته القاصر، مشيرًا إلى أن النيابة العامة استخدمت مواد تخص الاستغلال الجنسي للطفل وأمرت بحبس والدها بناء على هذه المواد.

وأوضح شيحة أن النيابة العامة لم تكيِّف الواقعة كتزويج قاصر ولكنها استخدمت المادة 116 من قانون الطفل والتي تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل وأن الأب لم يزوج الطفلة ولكنه استخدمها في أمور جنسية.

وطالب شيحة من مجلس النواب بتعديل القانون وسجن الأب حال تزويجه ابنته القاصر، لافتًا إلى أنه تم توثيق 140 ألف حالة زواج عرفي منها أكثر من 100 ألف حالة لفتيات أقل من 18 عاما.