الدسوقي: محمد نجيب كان على خلاف مع "قيادة الثورة"

تحدث الدكتور عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، عن الأزمة التي نشبت بين مجلس قيادة الثورة والرئيس الراحل محمد نجيب، والتي انتهت بعزل الأخير.

وقال الدسوقي، خلال لقائه مع الإعلامي خالد أبوبكر في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن الرئيس الأسبق نجيب تم استقطابه من جانب جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب القديمة وأنه بدأ ينادي بعودة الجيش للثكنات.

وأوضح الدسوقي أن الاختلافات بين نجيب ومجلس قيادة الثورة تسبب في عزله، مشيرا إلى أن نجيب قرَّب الإخوان له، ضاربًا المثل بما حدث يوم 12 يناير عام 1954 والذي تم الاحتفال فيه بيوم الشهيد وخرج الشباب في مظاهرة لعابدين وخرج نجيب من الشرفة للمتظاهرين، وأشار بيده للقيادي الإخواني عبدالقادر عودة، مؤكدًا أن ذلك كان دليلا على اتصاله بالإخوان المسلمين.

وتابع: "محمد نجيب هو كويس إنه قبل إنه تعلن الحركة باسمه ولكنه خرج على الصف وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون".