"مسبار الأمل".. مشروع إماراتي ينطلق إلى المريخ منتصف يوليو 2020

بعد أقل من عام في منتصف شهر يوليو 2020، سينطلق "مسبار الأمل" محور مشروع دولة الإمارات العربية المتحدة لاستكشاف المريخ، ليصل مدار الكوكب الأحمر خلال الربع الأول من العام 2021، وفقًا لما أكدته وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء.

وتفتح "نافذة الإطلاق" الزمنية لأول مشروع عربي من نوعه لاستكشاف كوكب آخر ستكون مفتوحة ابتداء من النصف الثاني من شهر يوليو 2020، وفقًا للبيان المشترك الذي وضحه الجانبان في بيان مشترك، بحسب "سكاي نيوز".

"نافذة الإطلاق" تعرف بأنها بالفترة التي يتوجب أن ينطلق خلالها المسبار نحو المريخ في أفضل توقيت ملائم، حيث سينطلق المسبار من الأرض في مدار إهليجي ليلتقي هذا المسار في النهاية مع مدار المريخ، بحيث يكون كوكبا الأرض والمريخ في أقصى نقطة تقارب لهما خلال دورانهما حول الشمس وفي خط مستقيم معها الأمر الذي يحدث مرة واحدة فقط كل عامين.

وسيشهد مركز تانيغاشيما الفضائي في جزيرة جنوبية في اليابان، إطلاق "مسبار الأمل"، وسيستغرق وصوله إلى المريخ مدةً تتراوح ما بين 7 إلى 9 أشهر، حيث توضع في مقدمته صاروخ حامل مشابه للصواريخ المستخدمة في إطلاق الأقمار الاصطناعية.

ويتلخص الهدف من هذا المشروع في جمع معلومات حول طبقات الغلاف الجوي للمريخ ودراسته لمعرفة أسباب فقدان غازي الهيدروجين والأوكسجين، ولأول مرة ستزود مهمة فضائية المجتمع العلمي الدولي بصورة متكاملة للغلاف الجوي للكوكب الأحمر.