يحدث اليوم.. الأهلي يواجه المقاولون والتقديم لقبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الأربعاء، 24 يوليو، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

اجتماع مجلس الوزراء

‏يعقد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للمرة الأولى، بالمقر الجديد للحكومة بمدينة العلمين الجديدة.

انطلاق الاجتماعات التحضيرية لمنتدى غاز شرق المتوسط

تنطلق الاجتماعات التحضيرية لمنتدى غاز شرق المتوسط، بالقاهرة، في إطار الإعداد للاجتماع الوزاري الثاني للمنتدى، الذي يُعقد يوم الخميس المقبل، بدعوة من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. ويشارك في المنتدى كل من وزراء البترول والطاقة بعدد من دول المتوسط هي: "قبرص واليونان والأردن وفلسطين وإيطاليا إلى جانب الولايات المتحدة" التي يمثلها وزير الطاقة ريك بيري، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ممثلًا في المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة والمناخ.

اجتماع لمناقشة "إنشاء الشبكة العربية لوسيطات السلام"

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إدارة المرأة والأسرة والطفولة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة اجتماعًا لبحث مقترح "إنشاء الشبكة العربية لوسيطات السلام" .

التضامن تصدر بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

وزارة التضامن الاجتماعي تصدر بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظات بني سويف، أسيوط، الأقصر إلى جانب كفر الشيخ والقليوبية والإسكندرية.

فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

وزارة الداخلية تفتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة من الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة من طلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها بمجموع، وذلك بدءً من 24 يوليو وحتى 15 أغسطس بمجموع 65%.

التعليم العالي تفتح باب صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفتح باب صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى الخميس الموافق الثامن من أغسطس المقبل بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

محافظة الجيزة تنظم ملتقى توظيف الشباب والفتيات

تنظم محافظة الجيزة، ملتقى توظيف شباب وفتيات المحافظة بالتنسيق مع جهاز رعاية وتشغيل الشباب الخريجين بمشاركة العديد من الشركات المعروفة بالقطاع الخاص، على مدار يومين بنادي الترسانة بالعجوزة في العاشرة صباحًا.

منتخب ناشئو مصر لكرة اليد يواجه صربيا

يواجه منتخب مصر لكرة اليد (مواليد 98) نظيره الصربي في تمام الساعة الثانية والربع ظهرًا في افتتاح مباريات دور الـ16 ببطولة العالم للشباب المقامة حاليًا بإسبانيا.

الأهلي يقابل المقاولون في مباراة حسم الدوري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي مع فريق المقاولون العرب، في تمام الساعة الثامنة مساءً بستاد برج العرب؛ في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 33 من مسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يلاقي الإسماعيلي في الثامنة مساءً

يلتقي نادي الزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء مع النادي الإسماعيلي باستاد بتروسبورت، في اللقاء المؤجل من الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.