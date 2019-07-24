تصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، طائرة شركة مصر للطيران الخامسة من طراز "B787-9Dreamliner" رقم "MS3330"، المعروفة بـ"طائرة الأحلام"، قادمة من مصنع "إيفريت بسياتل"، للانضمام لأسطول الشركة الوطنية بالقاهرة.

واحتفلت الشركة الوطنية "مصر للطيران"، باستلام الطائرة الخامسة، والتي سيتمّ تشغليها للمرة الأولى باستخدام الوقود الحيوي، وتُعد هذه الرحلة أطول رحلة طيران في تاريخ الطيران المدني المصري.

شارك في الحفل عددًا من الشركات الرائدة في صناعة النقل الجوي وهي: "بوينج، آيركاب، رولزرويس، وشركة إپيك إحدى الشركات المتخصصة في تصنيع الوقود الحيوي".