ضبطت مديرية أمن القليوبية، عاطل بتهمة إدارة منزله في أعمال منافية للآداب وإقامة علاقات غير شرعية مع فتيات ليل، حُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ للعميد هيثم حجاج مأمور مركز شرطة قليوب من أهالي قرية "ميت نما"، بحدوث مشادة كلامية بين احد الأشخاص وعدد من جيرانه بالعقار سكنه لوجود إحدى السيدات برفقته داخل مسكنه.

انتقل العميد يحيى راضي مدير المباحث الجنائية لمكان الواقعة، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين "ع. ا. ع" (49 عامًا) عدد من جيرانه لاصطحابه إحدى السيدات داخل مسكنه، وتدعى "و. ع. ا" (38 عاما - ربة منزل - مقيمة بأبو صوير في الإسماعيلية".

ضبط المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز قليوب، المتهم وبحوزته سلاح ناري عبارة عن "طبنجة" معدلة عيار 9 ملليمتر، وطلقة من العيار ذاته، وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس.

بسؤال السيدة التي كانت برفقة المتهم قررت بوجود علاقة غير شرعية بينهما، وبسؤال الجيران قرروا مضمون ما أسفر عنه الفحص، مشيرين إلى سوء سلوك المتهم واصطحابه من حين لآخر فتيات لمسكنه وإقامة علاقات غير شرعية معهنّ.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 3706 إداري مركز شرطة قليوب لسنة 2019.