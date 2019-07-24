تقدمت النقابة العامة للعاملين في الصحافة والطباعة والإعلام، برئاسة مجدي البدوي، بطلب إلى اللواء أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، لتخصيص مقر في العاصمة للنقابة العامة.

وقال مجدي البدوي رئيس النقابة العامة في بيان، إنّه في إطار حرص الدولة على انتقاء العمالة المصرية المدربة التي تعمل داخل العاصمة الجديدة، وجدنا أنّه من واجبنا أنّ نثقّف هذه العمالة ونرعاها لتؤدي دورها على أكمل وجه.

وأضاف البدوي: "تسعى النقابة العامة لأن يكون لها مقر داخل العاصمة الجديدة للاستثمار في التطور التكنولوجي الموجود لتطوير الأداء النقابي"، متابعا أنّ الاستثمار في العمالة المصرية أثبت دائما أنّه الحقيقي والأصلح للدولة لتطوير الاقتصاد الوطني.