قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم سيكون حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وأضاف "عبد العال" في مداخلة هاتفية مع تامر شلتوت في برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن ارتفاع نسبة رطوبة الجو سيزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

ونصح رئيس الأرصاد، السائقين على الطرق السريعة بتوخي أقصى درجات الحذر خلال القيادة في الصباح الباكر واتباع التعليمات المرورية.