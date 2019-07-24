تقدم خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، بشأن استخدام مباني الدولة غير المستغلة في المحافظات والتي يقدر عددها بنحو 4135 مبنى، كمقرات جديدة للمصالح الحكومية، بهدف تخفيف الضغط على المقرات الحالية، وترشيد الإنفاق على إقامة مقار جديدة تستلزم اعتمادات مالية وتخصيص أراضي.

وقال أبو طالب، في مقترحه اليوم، في الوقت الذي يطالب فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويصدر تكليفاته وتوجيهاته إلى الحكومة بحصر مباني الدولة وأصولها غير المستغلة، واتخاذ اللازم، واستخدامها على نحو يمكن الاستفادة منه، نجد أن هناك العشرات من المباني والأصول غير المستغلة التي تم هجرها وترك العمل بها طوال سنوات، حتى أصبحت "منسية" وسقطت تمامًا من حسابات الحكومة.

وأشار إلى أنه سبق واقترح استغلال نقطة شرطة المرج "المهجورة"، التي لا تستخدم منذ 5 سنوات، كمقر لإحدى الجهات الحكومية، لاسيما وأنها أصبحت مأوى للمتشردين، وتستخدم كمقلب للقمامة.