تكثف الأجهزة التنفيذية بحي وسط الإسكندرية، أعمال تطوير وتجميل 3 حدائق "سعد زغلول، ونوبار باشا، والخرطوم"، تمهيدا لافتتاحها خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وقال الدكتور محمد بغدادي، سكرتير عام حي وسط، إنه تم الانتهاء بنسبة 90% من أعمال تجميل وتطوير الـ 3 حدائق في نطاق الحي، مشيرًا إلي أن الأعمال تتم علي قدم وساق من قبل جميع الإدارات داخل الحي للإنتهاء من أعمال التطوير لافتتاحها خلال احتفالات عيد الإسكندرية القومي يوم الجمعة القادم.

وأضاف "بغدادي"، لـ"الوطن"، أن الأعمال مازالت جارية بنسبة 10% بحديقة سعد زغلول، والخاصة بنظافة وري وقص النجيل، بالإضافة إلي استكمال دهان ورفع كفاءة سور الحديقة، بمعرفة إدارة المشروعات والورش، موضحًا بأنه جري إعادة تشغيل نافورتي الحديقة وإنهاء العمل بمشايات "الإنترلوك".

وأكد أن جهاز النظافة بحي وسط قام بنظافة أعمدة الإنارة أمام حديقة سعد زغلول، مشيرًا إلي أنه تم رفع كفاءة حديقة نوبار باشا بمنطقة الأزاريطة، بالإضافة إلي رفع 12 طن مخلفات أشجار وتطوير من الحديقة المشار إليها.

ووجه العميد فادي نقولا، رئيس حي وسط جهاز النظافة بالحي للعمل باقصى طاقته لرفع كفاءة النظافة بالـ3 حدائق للدرجة القصوى، ورفع جميع الأتربة من حديقة سعد زغلول، بمنطقة محطة الرمل، مشددا على تنفيذ أعمال التطوير بميدان الخرطوم، بالإضافة إلي استكمال أغطية غرف الكهرباء والنجيل، وإزالة قواعد أعمدة الكهرباء القديمة.

وشدد اللواء أحمد بسيوني، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، علي رفع كفاءة تشطيب المداخل والسلالم، والاهتمام بالبردورات حول الأحواض والأشجار، بالإضافة إلى رفع مخلفات التطوير، ورفع مستوي النظافة بحديقة نوبار باشا، مؤكدًا علي ضرورة إنجاز الأعمال والانتهاء منها وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة.

ومن جانبه، قال الدكتور إسلام عاصم، رئيس جمعية التراث والفنون التقليدية في الإسكندرية، إن أعمال تطوير الحدائق أمر هام للغاية خاصة بعد توجيهات الرئاسة بالاهتمام بالحدائق التراثية، مشيرًا إلي أن تطوير الحدائق لابد أن يكون على أسس علمية تراعي البعد التراثي والتاريخي.

وأضاف "عاصم" في تصريحات لـ"الوطن"، أن لكل حديقة تاريخ يرتبط بها، وهناك أحداث تاريخية هامة يجب إبرازها بطرق متنوعة بعد عملية التطوير من خلال إستخدام الصور القديمة، بالإضافة إلي عمل لوحات تعريفية بتاريخ الإسكندرية وارتباطها بكل حديقة، وعمل أنشطة ثقافية ترتبط بالحدائق مثل المحاضرات ومعارض الصور الفوتوغرافية وغيرها، مشيرا إلى أن هذا يعتبر أحد وسائل تنشيط السياحة لمعرفة تاريخ الحدائق والميادين.

وأشار إلي أن حديقة سعد زغلول تم افتتحها عام 1938، وتم افتتاح حديقتي نوبار باشا والخرطوم في أوائل القرن العشرين.