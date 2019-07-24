عثر أهالي قرية سلامون بمركز طما شمال سوهاج، على عمود آثري من الجرانيت بطول 2 متر ونصف، أثناء عملية إحلال وتجديد مسجد "أولاد خبزة"، وتبين من الفحص أن العمود يرجع للعصر اليوناني الروماني.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد أحمد شمندي، مأمور مركز شرطة طما، يفيد بعثور الأهالي على عمود آثري أثناء هدم مسجد "أولاد خبزة" التابع لإدارة الأوقاف، وجرى إبلاغ هيئة الآثار وحضرت لجنة لمعاينة العمود الآثري، وتبين من الفحص أنه يرجع للعصر اليوناني الروماني ولا يوجد عليه أي كتابات أو رسومات.

وبسؤال الأهالي، أفادوا بأن المسجد بني عام 1960 ميلادية وأن أجدادهم هم من أحضروا العمود من منطقة المقابر التابعة للقرية، وجرى وضعه في منطقة الوضوء الخاصة بالمسجد وتم البناء عليه.

تحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل العمود إلى مخازن هيئة الآثار، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.