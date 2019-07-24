حقق فيلم "كازبلانكا" 75 مليونًا و911 ألف جنيه إيرادات ليتفوق بذلك على أفلام موسم عيد الفطر، حسبما أكّدت شركة "دولار" للتوزيع السينمائي فيب بيان صادر عنها.

الفيلم من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة "سينرجي فيلمز" ووليد منصور والطاهر برودكشن، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوي، أحمد داش، النجم التركي خالد أرجنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللي كريم وبيومي فؤاد وأحمد فهمي وآخرين.

بينما حقق فيلم "الممر" لأحمد عز إيرادات وصلت إلى 67 مليونًا و977 ألف جنيه خلال موسم عيد الفطر منذ طرحه بدور العرض.

والفيلم يتناول قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

بينما حقق فيلم "سبع البرومبا" للفنان رامز جلال إيرادات وصلت إلى 33 مليون جنيه، بينما حقق فيلم "حملة فرعون" إيرادات وصلت إلى 18 مليون جنيه، بينما حقق فيلم "محمد حسين" لمحمد سعد إيرادات بلغت 4 ملايين و694 ألف جنيه .