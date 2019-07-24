أعلنت مجموعة أبو غالي موتورز، وكيل علامة ألفا روميو الإيطالية في مصر، عن أحدث قائمة أسعار لطرازات 2019، والتي تضم 3 طرازات منها سيارة ألفا روميو ستيلفيو الرياضية متعددة الاستخدامات، والتي انخفض سعرها حوالي 200 ألف جنيه.

وتضم القائمة سيارة Giulia base line السيدان المزودة بمحرك سعة 2.0 لتر المعزز بشاحن هواء تيربو، والتي انخفض سعرها بواقع 140 ألف جنيه، وبذلك يصبح سعرها الرسمي 635 ألف جنيه، بعد أن كان 775 ألف جنية قبل التخفيض، كما خفضت الفئة الثانية highline من جوليا نحو 155 ألف جنيه، وبذلك يكون سعرها الحالي 695 ألف جنيه، بدلاً من 850 ألف جنيه.

كما تضم القائمة التي أعلنتها المجموعة عبر صفحتها الرسمية، سيارة "جوليتا هاتشباك"، المزودة بمحرك توربيني سعة 1.4 لتر، والتي انخفض سعرها بواقع 70 ألف جنيه، وبذلك يكون سعرها بعد التخفيض 389 ألف جنيه، بعد أن كان سعرها الرسمي 459 ألف جنيه.

وفي مقدمة تلك القائمة السيارة ألفا روميو ستيلفيو الرياضية متعددة الاستخدامات، والمزودة بمحرك توربيني سعة 2.0 لتر، والتي انخفضت بواقع 204 ألاف جنيه، وبذلك يكون سعرها الحالي 895 ألف جنيه، بدلًا من مليون و99 ألف جنيه.