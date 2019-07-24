السودان يفوز برئاسة البرلمان العربي للطفل في دورته الأولى

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الأهلى مع المقاولون في موقعة التتويج بالدوري

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بعد تعرضهما لحادث.. نقل سائق نائب وزير الزراعة ومدير مكتبها لمستشفى الزراعيين بالقاهرة

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