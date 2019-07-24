السودان يفوز برئاسة البرلمان العربي للطفل في دورته الأولى

أعلن الأمين العام للبرلمان العربي للطفل أيمن عثمان الباروت، فوز السوداني وليد عمر العطار بمنصب رئيس البرلمان في دورته الأولى، إذ حصل في الجولة الثانية للانتخابات على 26 صوتا، في حين حصل منافسه السعودي عبدالملك بن زياد الحمام، على 17 صوتا، وفاز بمنصب النائب الأول للرئيس عبدالوهاب الرفاعي من الكويت، وبمنصب النائب الثاني للرئيس الأردني عمر قاسم خلف.

وأضاف الباروت في تصريحات صحفية: "تنافس 8 مرشحين على منصب الرئيس، بينهم 5 إناث و3 ذكور، هم اعتدال العقرباوي من الأردن، وفاطمة زيد من العراق، وتمار يوسف من فلسطين، وسهيلة بنت الحسين من تونس، وسعيد المطيوعي من الإمارات، ووليد عمر عطا من السودان، ورحاب بن المعلم من المغرب، وعبدالملك بن زياد الحمام من السعودية. وكانت المرشحة الجزائرية سارة بوشامة أعلنت ترشحها لكنها بادرت بالانسحاب، موضحا أنّ عدد الأعضاء الحضور 44 عضوا، وعدد الأصوات الصحيحة 43 صوتا، وعدد الأصوات الباطلة صوت واحد.

وتنافس على منصب النائب الأول للرئيس 10 مرشحين، هم عبدالرؤوف الفيضي من الجزائر، وعبدالوهاب الرفاعي من الكويت، وعبدالله بن علي من تونس، والمنذر أحمد عطية من السودان، (أعلن انسحابه من المنافسة)، وإسلام صوبير من جيبوتي، وأيمن حاليمي، من المغرب، وديما عدي من العراق، وطارق حشمة من فلسطين، ومريم الهاملي من الإمارات، ورنا أحمد شوقي من مصر. وتنافس على منصب النائب الثاني للرئيس، في الجولة الثانية عبدالوهاب الرفاعي ورنا أحمد شوقي، وحصلا على أعلى الأصوات، وبالنتيجة فاز عبدالوهاب الرفاعي بمنصب النائب الأول. وكان عدد الأصوات المقترعة 44 صوتا، وعدد الأصوات الصحيحة 42، والأصوات الباطلة صوتان.

وترشح لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان العربي للطفل 10 مرشحين، هم عمر قاسم خلف من الأردن، وجميلة عبدالله من جيبوتي، وفاطمة محمد الجزيري من تونس، وفاطمة زيد من العراق، ودانا محمد آل منصور من السعودية، وغيثة جيبو من المغرب، وأحمد نواف من الكويت، (انسحب)، ورحاب بن المعلم من المغرب، ومثايل الصريدي من الإمارات، وأيمن حاليمي من المغرب. ولم يحسم الأمر في الجولة الأولى، ما استدعى جولة ثانية، بين أعلى المرشحين، وهما عمر قاسم خلف من الأردن، ودانا آل منصور من السعودية، وجاءت النتيجة لمصلحة الأردني عمر قاسم خلف، وكان عدد الأصوات 44 صوتا، الصحيحة منها 40 والباطلة 4 أصوات.