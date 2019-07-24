عاجل.. مقتل 5 إرهابيين شرق جبال سنجار في عملية نوعية بالعراق

أعلنت الوكالة الرسمية العراقية مقتل 5 إرهابيين شرق جبال سنجار، حسبما أفادت قناة "الحدث"، في نبأ عاجل.

وقُتل الإرهابيون بعد أن تسلل عناصر تنظيم "داعش" إلى معمل سمنت سنجار، واشتبكت القوات الأمنية والحشد العشائري في القضاء مع المسلحين.