محافظ المنوفية يعقد إجتماعاً تنسيقياً بوفد صندوق تحيا مصر لبدء تنفيذ مبادرة " نور حياة " بالمحافظة

عقد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية إجتماعاً تنسيقياً لبحث سبل التعاون والتنسيق الكامل بين المحافظة وصندوق تحيا مصر لبدء تنفيذ المبادرة الرئاسية والتى قد أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية " نور حياة " للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بالتنسيق مع القوات المسلحة ومؤسسات المجتمع المدنى ، حضر الإجتماع الأستاذ أحمد خيرى مدير برنامج الدعم الإجتماعى والمهندس أدهم محمود مدير برنامج التنمية العمرانية بصندوق تحيا مصر والدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة ووكلاء وزارة التضامن والشباب والرياضة والأوقاف بالمنوفية وومديرى مستشفيات الرمد على مستوى المحافظة .

هذا وقد رحب محافظ المنوفية بوفد صندوق تحيا مصر على أرض المحافظة ، مشيراً أن المنوفية من المحافظات الرائدة فى تنفيذ جميع المبادرات والتى من شأنها التخفيف عن آلام المواطنين وكذا المبادرات الرئاسية ، موضحاً أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية يبذل قصارى جهده لبناء الإنسان المصرى والحفاظ على صحته.

فيما أوضح مدير برنامج الدعم الإجتماعى بصندوق تحيا مصر بأنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية للمبادرة بمراكز شبين الكوم وأشمون ومنوف على أن يتم تنفيذ القافلة الأولى غداً بمركز شباب الحى القبلى بمدينة شبين الكوم وتستقبل القافلة الواحدة نحو 1000 مواطن من الفئات الأكثر إحتياجاً على مدار اليومين لإجراء الكشف الطبى وتسليم العلاج والنظارات للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مجاناً من داخل القافلة ، فضلاً عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلاً جراحياً إلى المستشفى العسكرى بالمحافظة.

من جانبه أشاد المحافظ بدور صندوق تحيا مصر والقوات المسلحة فى تنفيذ المبادرات الرئاسية " نور حياة " والعمل على إستهداف جميع المواطنين بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر إحتياجاً، مؤكداً دعمه الكامل لصندوق تحيا مصر وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لإنجاح المبادرة بالمحافظة.