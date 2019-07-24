ضبطت أجهزة أمن البحيرة الابن المتهم بإشعال النيران بجسد والده، بإحدى قرى مركز أبوالمطامير، إثر خلافات عائلية، وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تداولوا فيديو يرصد خلافا بين شاب ووالده أمام منزلهما بإحدى قرى مركز أبوالمطامير، ومطاردة الابن لوالده المسن، وإشعال النيران في جسده.

ورصدت إحدى كاميرات المراقبة بأحد منازل القرية، خروج الأب "ع" مسرعا من منزله وخلفه ابنه "ح"، وأثناء جري المجني عليه وقع على الأرض، وقام الابن برش مادة حارقة على ملابس أبيه وأشعل النيران فيه.

وتدخل الأهالى لإنقاذ الأب، وتمكنوا من إطفاء النيران وتم نقله الى المستشفى.

وكشفت تحريات ضباط المباحث، صحة الواقعة وقيام الابن (حمدي ع. ع.- 35 سنة) مقيم بالقرية العاشرة مدرسة التابعة لقرية العشرة آلاف مركز أبو المطامير، بإضرام النيران في والده (عبدالقادر ع. ح.- 57 عاما- فلاح)، إثر خلافات عائلية بينهما، حيث تعدى عليه بالضرب، وسكب كمية من البنزين وأشعل فيه النيران.

وتمكن رجال المباحث، من ضبط الابن المتهم، وحرر المحضر اللازم، وأمر المستشار عمرو الأحول رئيس النيابة، بحبسه على ذمة التحقيقات.