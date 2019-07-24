قررت النيابة العامة في دمياط، حبس سائق مركب ومالكها بصحبة زوجته 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التحريض على الفسق والفجور، بعدما قدم شخص يرتدي باروكة نسائية، وصلة رقص على متن المركب التي تخص المتهمان الأول والثاني خلال توجهها لمصيف رأس البر.

وتمكنت قوات مباحث قسم شرطة رأس البر، برئاسة الرائد أحمد عبدالباقي، بالاشتراك مع مباحث الآداب، برئاسة الرائد كريم عتلم، من القبض على صاحب مركب مخصص للنزهات النيلية والراقص.

وأفاد مصدر أمني لـ"الوطن"، بأنه جرى ضبط كلا من "حمام.ع" 47 عامًا، صاحب المركب وقائدها، وزوجته "صفاء.م" 45 عامًا، مالكة المركب، و"محمود.م" 21 عامًا، ومقيم بمحافظة الدقهلية، والذي رقص مرتديًا باروكة نسائية.

وأصدرت النيابة العامة، أمر ضبط وإحضار للمتهمين وألقي القبض عليهم بعدما وجهت النيابة العامة لهم تهم التحريض على الفسق والفجور داخل مركب "صفاء الأحبة" التي شهدت واقعة الرقص كما قررت النيابة العامة التحفظ على المركب تمهيدا لسحب تراخيصها.