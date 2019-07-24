للمرة الأولى، اجتمعت الحكومة في المقر الجديد بمدينة العلمين الجديدة، بعد الانتهاء من التشطيبات النهائية له، وحسب ما أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فإنّ تلك المدينة لن تكون موسمية خلال فصل الصيف فقط، بل ستشهد عقد اجتماعات أخرى في هذا المقر.

وشهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية بين وزارة الاستثمار وصندوق أوبك للتنمية الدولية، بشأن تقديم تمويل من الصندوق لإنشاء مخزنين برصيف عباس في ميناء غرب بورسعيد.

كما شهد مدبولي توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الاستثمار والاتصالات، بشأن تطوير وتحديث أنظمة المعلومات المتكاملة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشهد كذلك توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الأوقاف والتموين لتوفير 5 آلاف راس أضحية بواقع 800 طن لحساب وزارة الأوقاف.

واستقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، دى جي بانديان، نائب رئيس البنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية، والذي يزور مصر على رأس وفد يضم عددا من أبرز خبراء البنك.

وحضر اللقاء وزراء الكهرباء والطاقة، والاستثمار والتعاون الدولي، والمالية، والنقل.

وأعلن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن زيارة وفد البنك الآسيوى تأتي في إطار حرص البنك على متابعة مشروعات التعاون القائمة مع مصر، ومناقشة مجالات التعاون المستقبلي، لا سيما في ضوء الوضعية الخاصة التي منحها البنك لمصر في إطار استراتيجيته للتمويل في الدول غير الإقليمية.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر كانت أول دولة غير آسيوية زارها وفد البنك الآسيوي في نوفمبر 2018.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشادة بالتعاون القائم بين مصر والبنك الآسيوى، لا سيما المشروعات التي يمولها البنك في مصر ممثلة في تمويل مشروع يضم 11 محطة للطاقة الشمسية بقرية "بنبان" بالقرب من أسوان بإجمالي 210 ملايين دولار، والذي يعتبر نموذجاً للشراكة بين القطاع العام والخاص ويجب العمل على تكرار هذا النموذج، ومشروع المرحلة الثانية من برنامج "خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية" بتمويل يبلغ 300 مليون دولار.

وأعرب مدبولي عن تطلعه لتوسيع نطاق البرنامج ليضم محافظات أخرى، مشيرا إلى تطلع مصر لتعزيز التعاون مع البنك الآسيوي في مجالات جديدة منها البنية التحتية الذكية لمدن الجيل الرابع، وفي مجال النقل.

وأشاد مدبولي، بالوضعية الخاصة التي يمنحها البنك لمصر، مؤكدا أن البنك باعتباره حديث نسبيا فإنه يمتلك ميزة مرونة الهياكل والإجراءات الإدارية، بما يمكنه من تنفيذ المشروعات بسرعة.

من جانبهم عرض الوزراء المعنيون مجالات التعاون المقترحة مع البنك فى الفترة القادمة، لا سيما فى مجال النقل باعتباره أحد المجالات التي تمتلك ميزة كبيرة في التوسع والتطوير، سواء في مجال تحديث خطوط السكك الحديدية الحالية، أو إنشاء خطوط سكك حديدية حديثة، إلى جانب مشروعات إقامة الموانئ الجافة.

وقدم وفد البنك التهنئة لرئيس الوزراء والحكومة المصرية على عقد أول اجتماع للحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مشيدين بسرعة إنجاز المشروعات في هذه المدينة في زمن قياسي.