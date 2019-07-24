أعرب الفنان أحمد الشامي، عن سعادته البالغة بتتويج النادي الأهلي اليوم ببطولة الدوري الممتاز، عقب الفوز على نادي المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وقال الشامي، في تغريده له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبروك الدوري".

وحسم الأهلي لقب الدوري رقم 41 في تاريخه بالفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري المصري.

الأهلي توج بالنجمة الـ41 في تاريخه واللقب الرابع على التوالي، ليقضي على آمال غريمه التقليدي الزمالك في استعادة لقبه الغائب عن خزائنه منذ موسم 2014-2015.

وسجل ثلاثية الأهلي كل من علي معلول هدف، وحسين الشحات هدفين، في الدقائق 26 و63 و71 وبتلك النتيجة، ضمن الأهلي ملاقاة فريق "أطلع برا" في الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا بعد أن حقق لقب الدوري المصري.