"صندوق النقد": برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر ينتهي نوفمبر المقبل

مّكن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر من مواجهة العديد من العديد من التحديات الاقتصادية الكبرى، حسبما أكد جهاد أزعور مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، على قناة "MBC مصر".

وقال " أزعور"، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر ينتهي في شهر نوفمبر المقبل، مؤكدًا أن مصر أنجزت مجموعة من الإصلاحات خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي أدت لتحسن الأوضاع عن عام 2016، حيث نجحت مصر في خفض معدلات البطلات التي تراجعت تدريجيًا.

وأوضح أن ارتفاع معدلات النمو وتراجع معدلات البطالة أبرز إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بجانب التخفيف عن الأكثر فقرًا، كما أن مصر تمكنت من الإصلاح والتحول للاستقرار الاقتصادي وأحرزت تقدمًا بدرجة كبيرة في تحقيق هذا الاستقرار.

وأشار مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إلى أن مصر أكملت المطلوب منها في برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أنه يّحق لمصر طلب قرض من الصندوق مرة أخرى وللصندوق الحق في نظر الطلب للرد عليه إما بالموافقة أو الرفض.

وأكد أن الأزمات المالية التي واجهت مصر خلال عام 2016 كانت تتمثل في العجز التجاري والعجز في مالية الحكومة، ولكن مصر استطاعت الخروج من تلك الأزمة، موضحا أن نجاح مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي أدى إلى تدفق استثمارات أجنبية خاصة في البلاد.

وتابع: "مصر تمتلك احتياطي كبير من العملات الأجنبية، نتيجة للتحسن التدريجي في الاقتصاد المصري خلال الـ3 سنوات الأخيرة".