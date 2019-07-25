تنطلق غدًا أعمال المؤتمر الدولي الرابع، والذي تنظمه كلية العلوم بجامعة الأزهر فرع أسيوط تحت عنوان "الآفاق الجديدة في العلوم الأساسية والتطبيقية"، في الفترة من 26 وحتى 29 يوليو 2019 بمدينة الغردقة، تحت رعاية الإمام الأكبرالدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر.

ومن جانبه أوضح الدكتور عبد الحليم مصطفى حسين عميد كلية العلوم، أن المؤتمر يهدف في نسخته الرابعة إلى تعزيز الشراكة بين كلية العلوم جامعة الأزهر "فرع أسيوط" ومختلف الجامعات والمراكز البحثية والجهات الصناعية والاستثمارية من داخل مصر وخارجها، والاستثمار الأمثل من خلال تحقيق الاستفادة القصوى للموارد البشرية في هذه الجهات، عن طريق تعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية "كجهات علمية" والجهات الصناعية "كجهات تمويل".