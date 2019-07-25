تمكنت مباحث التموين بمحافظة الفيوم، من ضبط سيارة محملة بطنين و400 كيلو و4800 علبة عصائر صناعية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وفقا لبيان أمني، اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بتمكن ضباط القسم من ضبط سيارة رقم ف أ د 5694 ، قيادة "أ.ا" (42 سنة - سائق)، ومقيم بمركز الفيوم، محملة بطنين و400 كيلو و4800 علبة عصائر صناعية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 20363 لسنة 2019م جنح مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.