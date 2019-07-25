تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية وقطاع الأمن العام، اليوم، من ضبط مالك محل غير مرخص لتجارة السلع الغذائية، بدائرة قسم شرطة الدخيلة، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية.

وبمداهمة المحل ضبط بداخلة 675 كيلو جرام "مقطعات لحوم"، غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وذلك فقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية بالإسكندرية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

أخطرت النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.